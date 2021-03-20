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Восстановить территориальную целостность Украины можно только дипломатическим путем. Мы не видим другого решения, - Шмыгаль

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Восстановить территориальную целостность Украины можно только дипломатическим путем. Мы не видим другого решения, - Шмыгаль
Восстановление территориальной целостности Украины должно произойти исключительно политико-дипломатическим путем.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью немецкому изданию Bild, перевод которого опубликован на официальном сайте Кабинета Министров, передает Цензор.НЕТ.

"Мы четко стоим на позиции о восстановлении нашей территориальной целостности, включая Крым, исключительно политико-дипломатическим путем. И речь здесь, прежде всего, о возвращении наших граждан, которые вынужденно оказались в оккупации, а не просто о части территории. На сегодня Украина не видит другого пути решения этого военного конфликта, чем дипломатический путь переговоров, в частности в норманнской формате. Президент Владимир Зеленский прилагает для этого все усилия", - отметил Шмыгаль.

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Автор: Ірина Дашківська

Топ комментарии

  • Стрелок
    Порох не доллар, чтобы всем нравится, не Бог, не кумир, не идол, а хороший кризис - менеджер, достойный уважения, он вытаскивал страну из дерьма. Но быдло решило иначе. Быдлу в говне привычнее и комфортнее. Быдлу наплевать что там за краем корыта и кто в это корыто помои льет.
  • Татьяна Ежова
    Неможливо перемогти ворога коли при владі вороги !
  • belge
    Восстановить территориальную целостность Украины можно только дипломатическим путем. Мы не видим другого решения, - Шмыгаль

    Судя по тому, что дипломатически только вода в ступе толчётся. вы, вообще, никакого не видите.
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