Указ Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму - юридически ничтожен, - спикер МИД Николенко
Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, этот запрет идет в русле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснений граждан Украины с временно оккупированного полуострова.
"Указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не влечет правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены", - заявил Николенко.
В МИД заявили, что такие действия не останутся без должной оценки международного сообщества.
"Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы и ее инаугурационного саммита в этом году", - отметил спикер.
Как сообщалось, с сегодняшнего дня Путин запретил украинцам владеть землей в оккупированном Крыму.
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