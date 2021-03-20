Новости

В Сухопутных войсках начался первый этап вакцинации военнослужащих. ФОТОрепортаж

2 54114
В Черниговском военном госпитале началась вакцинация военнослужащих оперативного командования "Север" от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

На первом этапе вакцинируются военные командования и подчиненные военных частей Черниговского гарнизона. В целом, вакцинировано уже более ста военнослужащих. Прививали армейцев вакциной Covishield (Oxford / AstraZeneca).

Предварительно военнослужащие заполнили письменное согласие и прошли обследование, чтобы определить, нет ли противопоказаний к вакцинации. После укола все находились под наблюдением врачей в случае жалоб. Однако таких не оказалось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в ВСУ зарегистрирован 191 новый случай заболевания COVID-19, 13 человек госпитализированы

Второй этап прививки от коронавирусной болезни COVID-19 военным ОК "Север" проведут по отдельно определенному графику.

Свою дозу вакцины от опасного недуга получают военнослужащие и в подчиненных воинских частях и учреждениях командования в зоне ответственности и районе проведения ООС.

Началась вакцинация от COVID-19 и в оперативном командовании "Восток". В частности, в бригаде Холодный Яр вакцинируют в медицинском пункте в месте постоянной дислокации воинской части.

Также читайте: Эпидзонирование Украины: Одесская область перешла в "красную" зону, в "оранжевой" - 11 областей, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Первым вакцину от коронавируса получил командир бригады полковник Дмитрий Брижинский. Он отметил, что хочет собственным примером показать подчиненным, что прививаться необходимо. Ведь вакцина существенно снижает вероятность заболевания. Кроме того, даже если привитый человек все же заболеет, благодаря приобретенному иммунитету болезнь будет протекать в легкой форме или вообще бессимптомно. 

В Сухопутных войсках начался первый этап вакцинации военнослужащих 01
В Сухопутных войсках начался первый этап вакцинации военнослужащих 02
В Сухопутных войсках начался первый этап вакцинации военнослужащих 03
В Сухопутных войсках начался первый этап вакцинации военнослужащих 04
В Сухопутных войсках начался первый этап вакцинации военнослужащих 05

Топ комментарии

  • Alex Newman
    За місяць вакциновано всього 100 тис. людей. І ...вніманіє !!! одна(одна!) людина- двічі. А Стєпанов пальто собі купив за 620 тис ₴. Намазуй...ТЕ, зубажілі
  • Alex Newman
    за 58 днів в сша вакцинують 100 млн.громадян і це робить адміністрація, яка місяць тому тільки отримала владу. а що там в "наших" ЗЄбанатів", які 2 рік керують?
  • belge
    Чему они радуются? В чём тут повод для веселья?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости