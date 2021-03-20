В Сухопутных войсках начался первый этап вакцинации военнослужащих. ФОТОрепортаж

В Черниговском военном госпитале началась вакцинация военнослужащих оперативного командования "Север" от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

На первом этапе вакцинируются военные командования и подчиненные военных частей Черниговского гарнизона. В целом, вакцинировано уже более ста военнослужащих. Прививали армейцев вакциной Covishield (Oxford / AstraZeneca).

Предварительно военнослужащие заполнили письменное согласие и прошли обследование, чтобы определить, нет ли противопоказаний к вакцинации. После укола все находились под наблюдением врачей в случае жалоб. Однако таких не оказалось.

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Второй этап прививки от коронавирусной болезни COVID-19 военным ОК "Север" проведут по отдельно определенному графику.

Свою дозу вакцины от опасного недуга получают военнослужащие и в подчиненных воинских частях и учреждениях командования в зоне ответственности и районе проведения ООС.

Началась вакцинация от COVID-19 и в оперативном командовании "Восток". В частности, в бригаде Холодный Яр вакцинируют в медицинском пункте в месте постоянной дислокации воинской части.

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Первым вакцину от коронавируса получил командир бригады полковник Дмитрий Брижинский. Он отметил, что хочет собственным примером показать подчиненным, что прививаться необходимо. Ведь вакцина существенно снижает вероятность заболевания. Кроме того, даже если привитый человек все же заболеет, благодаря приобретенному иммунитету болезнь будет протекать в легкой форме или вообще бессимптомно.









