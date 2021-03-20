Делегация РФ хочет письменно закрепить запрет украинским воинам открывать ответный огонь без приказа руководства, - российские СМИ

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак направил участникам "нормандских" переговоров письмо, в котором, в частности, говорится о запрете Вооруженным силам Украины открывать огонь в ответ на обстрелы боевиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфаксу" источник в российской делегации. По его данным Козак направил украинскому, французскому и немецкому коллегам соответствующее письмо.

"Франция, Германия и Россия, используя свое влияние, приложат все усилия для того, чтобы режим прекращения огня был устойчивым и всеобъемлющим, а меры по усилению режима прекращения огня, утвержденные решением ТКГ 22 июля 2020 года, выполнялись в полном объеме, безусловно и независимо от наличия договоренностей или разногласий по всем другим вопросам урегулирования конфликта", - говорится в тексте письма, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

При этом Козак предложил не позднее 22 марта согласовать и закрепить подписями проект совместных итогов видеоконференции политсоветников от 18 марта.

В частности, член российской делегации предлагает обязать Киев привести июльское заявление министерства обороны Украины о прекращении огня в соответствие с согласованными в том же месяце мерами по соблюдению перемирия "без каких-либо изъятий и интерпретаций".

Эти обязательства среди прочего предполагали, что открывать ответный огонь возможно лишь по приказу руководства вооруженных сил Украины или боевиков после безуспешной попытки использовать имеющиеся механизмы по реагированию на нарушения режима прекращения огня.

При этом российская сторона утверждает, что Минобороны Украины якобы, несмотря на договоренности, разрешило украинским солдатам самостоятельно принимать решение открывать огонь "в случае нарушения противником режима "тишины" и создания угрозы жизни".

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В то же время украинская сторона неоднократно подчеркивала, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил.