Из 49 приходов ПЦУ в оккупированном Крыму осталось пять - Мониторинговая миссия ООН
Об этом в интервью телеканалу "Дом" сообщил представитель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Виталий Хилько, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В 2020 году количество приходов сократилось с 49, действовавших до оккупации, до 5 приходов в настоящее время, а количество священнослужителей данной церкви - с 22 до 4-х", - сообщил он.
Как отметил Хилько, в оккупированном Крыму могут действовать только те религиозные организации, церкви, которые получили местную регистрацию. А Крымской епархии ПЦУ отказывают в перерегистрации по формальным основаниям. В связи с этим существенно сократилось число приходов и количество священнослужителей ПЦУ. По его словам, также ПЦУ может утратить свои самые культовые сооружения в Крыму.
"Речь идет о выселении приходов в Симферополе и о сносе помещения церкви в Евпатории. По двум таким делам уже вынесены "судебные решения", - добавил Хилько.
Он также рассказал, что последователей Свидетелей Иеговы оккупационная власть продолжает преследовать по обвинению в экстремизме.
"В 2020 году как минимум два человека отбывали наказание уже в Российской Федерации, после их депортации из Крыма. Это мы говорим о жителях Крыма. В целом в 2020 году последователи Свидетелей Иеговы подвергались преследованию, в их домах проходили обыски. За год было задокументировано 19 таких обысков. А в октябре 2020 года минимум четырех человек задержали на территории Крыма по обвинению в связях со Свидетелями Иеговы", - подчеркнул Хилько.