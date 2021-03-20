Главным условием продолжения переговоров по Донбассу является всеобъемлющее прекращение огня, - украинская сторона в ТКГ
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке украинской стороны в ТКГ.
В сообщении отмечается: "Соблюдение режима прекращения огня позволило сохранить десятки жизней наших военнослужащих и мирных жителей и показало, что синхронизация политической воли всех сторон переговорного процесса - залог его успешного продвижения. Вместе с тем, начиная с конца октября прошлого года отмечается тенденция к увеличению количества нарушений режима прекращения огня и рост человеческих жертв".
В ТКГ продолжили: "В такой ситуации вопрос безопасности и поддержания режима прекращения огня стали ключевыми для рассмотрения в ходе заседания на уровне политсоветникОВ Н4 18.03.21. Все участники заседания считают критически важным вернуться к безоговорочному соблюдению и выполнению договоренностей, достигнутых в прошлом году и, главное, - усилить эффективный контроль за их выполнением.
Продвижение по любым другим вопросам: политических, гуманитарных, экономических, дальнейшее согласование шагов сторон не имеет смысла в случае, если не выполнено главное, базовое условие - достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня. Попытки говорить о политическом урегулировании без того, чтобы было достигнуто военное, заранее бесперспективны".
"Украина считает главным условием восстановления в полном объеме режима прекращения огня и недопущения его дальнейших нарушений.
Украина ожидает, что с этой целью СММ ОБСЕ в соответствии со своим мандатом усилит мониторинг и осуществление фиксации возможных нарушений РПО. Ожидаем соответствующих усилий и от российской стороны.
Возвращение к полному и всеобъемлющему прекращению огня, необходимость которого была декларирована всеми участниками политических консультаций в рамках видеоконференции Н4 на уровне политических советников, является главным условием успешности дальнейших переговоров по всем другим вопросам", - резюмируется в сообщении.