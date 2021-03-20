Главным условием продолжения переговоров по Донбассу является всеобъемлющее прекращение огня, - украинская сторона в ТКГ

Возвращение к полному и всеобъемлющему прекращению огня, необходимость которого была декларирована всеми участниками консультаций в рамках видеоконференции "нормандской четверки" на уровне политических советников, является главным условием успешности дальнейших переговоров по всем другим вопросам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке украинской стороны в ТКГ.

В сообщении отмечается: "Соблюдение режима прекращения огня позволило сохранить десятки жизней наших военнослужащих и мирных жителей и показало, что синхронизация политической воли всех сторон переговорного процесса - залог его успешного продвижения. Вместе с тем, начиная с конца октября прошлого года отмечается тенденция к увеличению количества нарушений режима прекращения огня и рост человеческих жертв".

Читайте также: Делегация РФ хочет письменно закрепить запрет украинским воинам открывать ответный огонь без приказа руководства, - российские СМИ

В ТКГ продолжили: "В такой ситуации вопрос безопасности и поддержания режима прекращения огня стали ключевыми для рассмотрения в ходе заседания на уровне политсоветникОВ Н4 18.03.21. Все участники заседания считают критически важным вернуться к безоговорочному соблюдению и выполнению договоренностей, достигнутых в прошлом году и, главное, - усилить эффективный контроль за их выполнением.

Продвижение по любым другим вопросам: политических, гуманитарных, экономических, дальнейшее согласование шагов сторон не имеет смысла в случае, если не выполнено главное, базовое условие - достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня. Попытки говорить о политическом урегулировании без того, чтобы было достигнуто военное, заранее бесперспективны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всем участникам в ТКГ необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могут привести к эскалации ситуации на Донбассе, - ОБСЕ

"Украина считает главным условием восстановления в полном объеме режима прекращения огня и недопущения его дальнейших нарушений.

Украина ожидает, что с этой целью СММ ОБСЕ в соответствии со своим мандатом усилит мониторинг и осуществление фиксации возможных нарушений РПО. Ожидаем соответствующих усилий и от российской стороны.

Возвращение к полному и всеобъемлющему прекращению огня, необходимость которого была декларирована всеми участниками политических консультаций в рамках видеоконференции Н4 на уровне политических советников, является главным условием успешности дальнейших переговоров по всем другим вопросам", - резюмируется в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делегация России в ТКГ выразила готовность устранить из переговорного процесса осужденную за терроризм Пирогову, - Арестович