"Сьогодні - його, а завтра всіх нас", - активисты поздравили Стерненко с днем рождения под одесским СИЗО. ВИДЕО

В Одессе активисты поздравили Сергея Стерненко с днем ​​рождения - под СИЗО собралось около трех десятков человек. Среди них были члены общественной организации "Солідарна молодь", друзья осужденного видеоблогера и другие одесские активисты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Как отметила соорганизатор мероприятия, председатель одесского отделения "Солідарної молоді" Марина Бойко, осуждение Стерненко - это "пророссийский реванш и показательная расправа над патриотическим активистом".

"Мы пришли, чтобы поздравить Сергея с днем ​​рождения - ему сегодня 26 лет. Он сейчас находится в СИЗО по сфабрикованным обвинениям и об этом знает вся страна и не видит только президент", - заявила Бойко.

Также на митинге выступил один из адвокатов Стерненко Вадим Оксюта. Он поблагодарил активистов за поддержку своего клиента и пообещал, что тот выйдет из СИЗО не сломавшись.

"Он понимает, что это только начало. Что этот тот переломный момент, который надо выдержать. И он его выдержит с достоинством. Мы вчера подали апелляционную жалобу на приговор, который, поверьте мне, не выдерживает никакой критики. Когда на черное говорят белое, когда дают три года за пистолет, стартовый шумовой, без каких-либо изменений в конструкции и говорят, что это оружие", - заявил Оксюта.

Акция собрала до трех десятков человек. По словам организаторов мероприятия, большинство одесситов, которые хотели поддержать Сергея Стерненко, поехали на акцию в Киев. Акция завершилась поджиганием нескольких "файеров" и выполнением украинского гимна.

апомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.

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