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"Укроборонпром" готов взять в управление активы "Мотор Сичи", чтобы сохранить ее потенциал, - гендиректор концерна Гусев

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"Укроборонпром" готов взять в управление активы "Мотор Сичи", чтобы сохранить ее потенциал, - гендиректор концерна Гусев
Государственный концерн "Укроборонпром" готов взять в управление активы "Мотор Сичи", чтобы сохранить ее потенциал, соответствующее письмо уже направлено в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу госконцерна, об этом заявил гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

"Сохранение украинской "Мотор Сичи" я считаю вопросом национальной безопасности. "Укроборонпром" уже направил письмо АРМА о готовности выступить субъектом управления активами акционерного общества "Мотор Сич" с целью сохранения его потенциала. Для нас как для государственного оборонного концерна важно, чтобы "Мотор Сич" продолжало свою работу: с сохранением рабочих мест, с выполнением обязательств в рамках производственных заказов. И наша команда готова поддержать предприятие", - отметил гендиректор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущество и 100% акций "Мотор Сичи", - СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что Шевченковский районный суд г. Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич".

По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Как Львовского авиаремонтного? Спасибо, как нибудь без вас недоумков
  • Николай Николаевич b96f438b
    Вітаю працівників цього підприємства! Вас зробили разом! Тепер на вас чекають: оптимізації, реструктуризації, ЕРП, КПІ, "достойні" зарплати, грейди, та інші ніштяки, що просуває кодло тупих менеджерів, паразитуючих та знищуючих державні підприємства.
  • Egor Yogin 3d2bc50a
    ну вот и конец мотор-сичи ((
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