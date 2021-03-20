Украинский воин погиб возле поселка Шумы на Донбассе 20 марта, - ОТГ "Cевер"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает оперативно-тактическая группировка "Север".
В сообщении отмечается: "Сегодня, 20 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение.
Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.
На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон".