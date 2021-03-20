С начала суток российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня: один военнослужащий погиб, - ООС

Российско-оккупационные войска игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала суток на Донбассе зафиксировано 8 обстрелов, один украинский военнослужащий погиб.

Об этом говорится в вечерней сводке относительно ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 20 марта, передает Цензор.НЕТ.

"С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы и со стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников используя гранатометы различных систем. По позициям наших воинов в пригороде населенного пункта Лебединское оккупанты применили стрелковое оружие, а вблизи поселка Широкино - вели огонь из крупнокалиберных пулеметов", - сказно в сообщении.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение.

"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сказано в сообщении.

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Сообщается также, что пиротехнические расчеты ГСЧС Украины за текущие сутки разминировали 8,5 гектаров территории и передали на уничтожение 149 взрывоопасных предметов.