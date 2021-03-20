Новости

Окончательное решение о работе общественного транспорта в Киеве будет принято 22 марта, - КГГА

6 32712
Окончательное решение о работе общественного транспорта в Киеве будет принято 22 марта, - КГГА
Окончательное решение о работе общественного транспорта в Киеве в связи с введением ограничений "красной" зоны будет принято в понедельник, 22 марта.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской администрации. 

Он напомнил, что ограничения, действующие в "красной" зоне столица ввела еще 18 марта решением городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Они начали действовать уже сегодня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня Киев вводит строгие карантинные ограничения. СПИСОК

По словам Поворозника, окончательное решение о работе общественного транспорта в Киеве будет принято в понедельник, 22 марта.

"Позиция города в этом вопросе четкая - общественный транспорт должен работать! Конечно, с учетом карантинных правил и ограничений. Потому что остановка транспорта приведет к коллапсу в городе ", - подчеркнул первый заместитель председателя КГГА.

Также читайте: "Часть дверей в вестибюль станции будет закрываться": в КГГА рассказали, как будет работать метро во время ужесточенного карантина

Напомним, сегодня, 20 марта министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил, что с полуночи 23 марта на территории города Киева и Одесской области будут применены противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Viktor Turchanikov
    И, немного позже, общественностью будет принято решение о работе КГГА и лично мэра.
  • Propan
    Без транспорта экономическая жизнь в Киеве остановиться, как в прошлом году. Это уже реально локдаун будет.
  • Сергей Пичка
    а оказалось что гастрит да
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости