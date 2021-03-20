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Украина заняла 110-е место в мировом рейтинге счастья

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Украина заняла 110-е место в мировом рейтинге счастья
Финляндия в четвертый раз подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран мира, Украина же в мировом рейтинге счастья заняла сто десятое место.

Об этом свидетельствует "Всемирный отчет счастья-2021" (World Happiness Report 2021), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В пятерку "самых счастливых" стран также вошли Дания, Швейцария, Исландия и Норвегия.

Украина в этом году поднялась на 13 позиций по сравнению с 2020 годом и заняла сто десятое место.

"Самой несчастной" страной мира является Афганистан, перед которым идут африканские страны Лесото, Ботсвана, Руанда и Зимбабве.

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С 2013 года по инициативе ООН 20 марта отмечается Международный день счастья. Праздник был установлен для определения важности счастья в жизни людей во всем мире.

Ежегодно в этот день публикуется Международный индекс счастья, учитывающий уровень прибыли, ожидаемую продолжительность жизни, степень социальной поддержки, личной свободы, отношение людей к коррупции и щедрость народа.

Рейтинг охватывает 153 страны. В 2020 году Украина поднялась на 10 пунктов рейтинга и заняла 123-е место.

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Топ комментарии

  • MrC
    Фины первые свалили с рускаго мира и до сих пор счастливы)
  • Ksenia VB
    https://twitter.com/tendertorg21
    https://twitter.com/tendertorg21

    Олекса Моцно Лютий

    @tendertorg21

    ·https://twitter.com/tendertorg21/status/1373213653500059649 7 год

    Про борщовий набір знаєте, знаєте, що в порівнянні з сезоном минулого року яйця подорожчали на 60%, цукор на50%, олія на 35%, хліб на 12% , макарони на 9%, сир, масло, молоко на 5%.
    ЛюдиЗе боролися за дешеву цибулю і капусту ! Це ж основні продукти харчування!!! Смачного,їжте ..
  • Zelya Vsyo
    У них есть своя "птица счастья".
    Украина заняла 110-е место в мировом рейтинге счастья - Цензор.НЕТ 9419
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