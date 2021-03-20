Поклонская о санкциях против нее и соратников Януковича: В списке не те фамилии, должны быть Турчинов, Яценюк, Билецкий и многие другие

Бывшая глава крымской оккупационной прокуратуры, а ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Свою реакцию она опубликовала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вот уж не думала, что моя прокурорская зарплата может спасти Украину и заверить западных партнеров в действенности и решительности президента Зеленского. Однако советую никому не раскрывать деталей грозного решения СНБО Украины о наложении персональных экономических санкций. Иначе засмеют. Моя незаконно арестованная зарплатная карточка "Райффайзен Банк Аваль", на которой около 20 000 гривен – это "существенный удар" по моему финансовому состоянию и вклад в экономику Украины", - написала она.

По мнению Поклонской, в санкционном списке "не те фамилии".

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"Там должны быть настоящие предатели и разрушители Украины: Тягнибок, Турчинов, Яценюк, Парубий, Билецкий, Махницкий и многие другие. Уважаемый Владимир Зеленский, подумайте об этом, ведь толку было бы больше, да и перед страной честнее. Именно там активов и имущества столько, что... считать не пересчитать", - заявила она.

Напомним, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против беглого президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова бывших чиновников, которые способствуют укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе. В списке, в частности, Наталья Поклонская.

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