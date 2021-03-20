Кабмин пересмотрит транспортные ограничения в "красной" зоне

Кабинет Министров пересмотрит ограничения по работе общественного транспорта в "красной" карантинной зоне.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 20 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение поручить Мининфраструктуры вместе с Минздравом и другими заинтересованными органами проработать вопрос функционирования транспорта в регионах, где установлен красный уровень эпидемической опасности", - сообщили в Кабмине.

Отметим, что в "красной" зоне карантина запрещено осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок, кроме транзитных перевозок. В то же время можно перевозить пассажиров в легковых автомобилях (не более 5 человек), служебном или арендованным автотранспортом, специальными железнодорожными рейсами.

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Напомним, Министерство здравоохранения 19 марта обновило распределение территории Украины на карантинные зоны. В "красной" зоне оказался Киев.

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила отложить внедрение жесткого карантина в Киеве и Одессе с 20 на 23 марта.

"Укрзализныця" объявила, что не будет ограничивать движение поездов через Киев и Львов, несмотря на введение карантина в городах.