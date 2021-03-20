"Преступленіе и наказаніе", - Маск отреагировал на сообщение, что россиянин признался в попытке кибератаки на Tesla

27-летний гражданин России Егор Крючков признал свою вину по делу о попытке организации кибератаки на производителя электрокаров Tesla, после чего он планировал требовать у компании деньги.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, Крючкова сдал сообщник, благодаря чему кибератаку удалось предотвратить.

По информации Министерства юстиции США, Крючков признал вину в преступном сговоре с целью заражения компьютерной системы Tesla вирусом, который бы украл конфиденциальную информацию. За ее возврат россиянин планировал требовать у автопроизводителя выкуп.

Для осуществления своего замысла Крючков, который находился в США в августе 2020 года по туристической визе, несколько раз ездил в город Невада, где находится завод Tesla по производству батарей, и пытался убедить одного из его работников помочь ему осуществить задуманное.

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Крючков обещал этом работнику сначала 500 тысяч долларов вознаграждения, а впоследствии и миллион. Однако тот после встречи с россиянином сообщил о его планах руководству, которое связалось с Федеральным бюро расследований, а то, в свою очередь, и задержало Крючкова.

Тогда на сообщение о попытке кибератаки на Tesla отреагировал ее основатель Илон Маск. Он написал, что очень благодарен, ведь планировалась "действительно серьезная атака".

В сентябре 2020 года Крючков впервые предстал перед федеральным судом, где ему предъявили обвинение. Тогда он заявил, что о его планах осуществить кибератаку на Tesla была в курсе власть России. ФБР и Минюст США, однако, связи между преступлением и Кремлем публично не проводят.

Приговор Крючкову должны объявить 10 мая. После признания вины максимальное наказание, которое ему грозит, составляет 10 месяцев лишения свободы.

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На новость о признании россиянином вины Илон Маск также отреагировал в Twitter, написав "Преступленіе и наказаніе". Очевидно, он пытался на русском написать название известного произведения писателя Федора Достоевского.