Porsche Cayenne и более 700 тыс. грн зарплаты, - Венедиктова подала декларацию за 2020 год

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в 2020 году задекларировала автомобиль Porsche Cayenne и более 700 тысяч заработной платы, которую она получила на нынешней должности.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в Едином государственном реестре деклараций, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу в собственности Венедиктовой автомобиль Porsche Cayenne стоимостью 867,3 тыс. грн, который она приобрела в 2014 году. При этом ее муж пользуется автомобилем Honda CR-V 2016 выпуска, купленный его отцом в 2020 году.

Также Венедиктова задекларировала 753,2 тыс. грн зарплаты в должности генпрокурора, еще 130,9 тыс. грн - от работы в Государственном бюро расследований, 25,7 тыс. грн - как депутат Верховной Рады и 32,6 тыс. грн от предоставления имущества в аренду. Кроме того, в распоряжении есть 40 тыс. долл. и 620 тыс. грн наличных средств, а на банковских счетах - 5100 евро и 10 495 тыс. грн.

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Генпрокурор задекларировала паркоместо, нежилое помещение цокольного этажа в Харькове. Согласно декларации, ее дети владеют земельным участком площадью 1500 квадратных метров и жилым домом площадью 387 квадратных метров, расположенных в Харьковской области. При этом муж Венедиктовой Денис Колесников арендует жилой дом площадью 147,8 квадратных метров, а также земельный участок 1500 квадратных метров на Киевщине.

Напомним, Верховная Рада 17 марта 2020 года назначила исполняющую обязанности директора Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову генеральным прокурором Украины.