За минувшие сутки погиб воин, 9 нарушений режима "тишины", террористы обстреливали Водяное из гранатометов различных систем, - ООС

За минувшие сутки, 20 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Північ", вблизи населенного пункта Пивденне оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Схід", вблизи населенного пункта Водяное, на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников, используя гранатометы различных систем. По позициям наших воинов в пригороде Лебединского оккупанты применили стрелковое оружие, а вблизи поселка Широкино - вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, однако, к сожалению, от полученных ранений он умер во время эвакуации в медицинское учреждение. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - подчеривают в штабе.

Также отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

По данным штаба ООС, по состоянию на 7:00 с начала текущих суток, обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

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"Российские наемники совершили ряд провокаций в районе населенных пунктов Пивденне, Шумы и Водяное Донецкой области с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения с целью создания информационных поводов для населения временно оккупированных территорий и дискредитации украинской стороны. Все обстрелы были прицельными и велись с целью нанесения потерь подразделениям Вооруженных Сил Украины", - отмечает украинская сторона СЦКК.

Кроме этого, по данным СЦКК, также было зафиксировано проведение инженерных работ по расширению и обустройству новых оборонительных позиций у донецкого аэропорта в направлении позиций наших защитников.

"Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители незаконных вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности. Украинская сторона СЦКК своевременно ореагировала на нарушение режима тишины вооруженными формированиями РФ и через установленный координационный механизм отправляла запросы на введение режима "Тишина". Подчеркиваем, Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств", - подчеривает украинская сторона СЦКК.