Задержанному под ОП предъявлены обвинения в хулиганстве. Если протестующие считали его полицейским провокатором, зачем с дракой требовали выпустить? - Геращенко. ВИДЕО

Гражданин, который бил стекла в дверях Офиса Президента уже вчера был задержан сотрудниками полиции. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве. Доказательства его вандализма и хулиганства зафиксированы на видео.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

Он онапомнил, что один из соратников назвал задержанного полицейским провокатором.

"Друг Стерненко Роман Ратушный заявил, что Стафийчук был "мирным участником акции" возле ОП. Также он уверяет, что участники акции в Офиса президента не планировали бить окна здания, а сделали это полицеские провокаторы", - цитирует он заявление друга Стерненко.

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"Если это действительно так, и полицейские задержали полицейского провокатора, а не обычного вандала - хулигана, то я не понимаю, почему вчера в отделение полиции пришла толпа граждан, которые с дракой требовали выпустить задержанного? Для чего выпустить? Чтобы свести с ним счеты, как с лицом, которое своими провокационными действиями исказило "мирный" характер простеста?", - подчеркивет Геращенко.

"Или для того, чтобы он избежал ответственности за свои умышленные хулиганские действия? Лично я считаю, что правильный ответ - второй. Провокаторы, за спинами которых стоят политиканы, не хотят нести ответственность за свои поступки", - подытожил Геращенко.

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В свою очередь "Рух опору капітуляції" обнародовал в соцсети Фейсбук видео, на котором зафиксированы противостояния между активистами и полицейскими под Печерским отделом полиции, куда доставили задержанного за хулиганские действия под ОПУ.