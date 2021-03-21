В Украине за сутки от COVID-19 умерли 166 человек, зафиксированы 11 145 случаев заражения, госпитализированы свыше 4,8 тыс человек

11 145 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 21 марта 2021 года. В частности, заболели 585 детей и 199 медработников.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Также за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализированы - 4838 человек;

▪️летальних случаев - 166;

▪️выздоровели - 3877 человек;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 68 776 (в том числе методом ПЦР - 35240, методом ИФА - 6443, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27093).

За все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 1546363 человека;

🔺выздоровели - 1 257 849 человек;

🔺летальних случаев - 29 941;

🔺проведено ПЦР-тестов - 7659777.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.