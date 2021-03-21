В Украине за сутки от COVID-19 умерли 166 человек, зафиксированы 11 145 случаев заражения, госпитализированы свыше 4,8 тыс человек
6 24817
11 145 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 21 марта 2021 года. В частности, заболели 585 детей и 199 медработников.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Также за минувшие сутки⤵️
▪️госпитализированы - 4838 человек;
▪️летальних случаев - 166;
▪️выздоровели - 3877 человек;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 68 776 (в том числе методом ПЦР - 35240, методом ИФА - 6443, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27093).
За все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболели - 1546363 человека;
🔺выздоровели - 1 257 849 человек;
🔺летальних случаев - 29 941;
🔺проведено ПЦР-тестов - 7659777.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.