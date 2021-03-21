Посол РФ в США вылетел в Москву на консультации по заявлению Байдена о Путине-убийце
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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов вылетел из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву для консультаций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение, размещенное на официальной странице посольства РФ в США в соцсети Фейсбук.
"Российский посол Анатолий Антонов направляется в Москву на консультации", - подчеркнули в российском посольстве.
Антонов прибудет в Москву в воскресенье, где проведет консультации на тему нынешнего состояния российско-американских отношений.
Напомним, российская сторона вызвала Антонова после того, как президент США Джо Байден сделал ряд резонансных заявлений о России и ее руководстве. В частности, Байден уточнил, что считает Путина "убийцей".
В Кремле такие заявления назвали "очень плохими высказываниями".