За вчера в Украине сделали менее 4 тыс. прививок от коронавируса, всего - 108 310, - Минздрав
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3968 человек привиты от COVID-19 в Украине за минувшие сутки, 20 марта 2021 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Привитые получили первую дозу препарата Oxford-AstraZeneca индийского производства.
С начала кампании по вакцинации в Украине привиты от коронавируса 108 310 человек, один из них получил 2 дозы препарата, остальные - по одной.
Наибольшее количество прививок за минувшие сутки было сделано в Киевской области (550), Киеве (270), Херсонской и Черкасской областях - по 250.
Отметим, что за сутки 19 марта 11 628 человек были привиты от COVID-19 в Украине.