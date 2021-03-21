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За вчера в Украине сделали менее 4 тыс. прививок от коронавируса, всего - 108 310, - Минздрав

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За вчера в Украине сделали менее 4 тыс. прививок от коронавируса, всего - 108 310, - Минздрав
3968 человек привиты от COVID-19 в Украине за минувшие сутки, 20 марта 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Привитые получили первую дозу препарата Oxford-AstraZeneca индийского производства.

С начала кампании по вакцинации в Украине привиты от коронавируса 108 310 человек, один из них получил 2 дозы препарата, остальные - по одной.

Наибольшее количество прививок за минувшие сутки было сделано в Киевской области (550), Киеве (270), Херсонской и Черкасской областях - по 250.

Отметим, что за сутки 19 марта 11 628 человек были привиты от COVID-19 в Украине.

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Автор: Ірина Дашківська

Топ комментарии

  • саша паламарчук
    За вчера в Украине сделали менее 4 тыс. прививок от коронавируса, всего - 108 310, - Минздрав - Цензор.НЕТ 965
  • Viktor Zotov
    Это прекрасная новость для тех, кто пишет о Степанове, как о мудром мега менеджере, делающем всё невозможное
  • Александр Иовица 4c66a33e
    Такими темпами для завершення вакцинації в Укоаїні знадобиться років так з 15. Правда, ЗЕ?
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