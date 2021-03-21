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С конца лета не будет необходимости вводить новые локдауны в Европе и США, - глава BioNTech

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С конца лета не будет необходимости вводить новые локдауны в Европе и США, - глава BioNTech
Один из руководителей компании BioNTech Угур Шахин считает, что к концу лета во многих странах Европы и в США больше не потребуется локдаун.

Об этом он заявил в комментарии Welt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во многих странах Европы и в США мы, вероятно, к концу лета будем в ситуации, когда больше не нужен будет локдаун", - заявил Шахин, разработчик одной из самых успешных вакцин от коронавируса.

При этом он отметил, что человечество сможет восстановить контроль над ситуацией примерно через год.

Вирус никуда не исчезнет, ​​однако массовая вакцинация позволит сделать ситуацию более управляемой, отметил Шахин. Тогда местные вспышки и мутации "вполне вероятно, не посеют ужас".

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Автор: Ірина Дашківська

Топ комментарии

  • Эдуард Силенко
    Так як я говорив. Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, злочинний соціальний експеримент провели в світовому масштабі, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...
  • Владислав Носковский
    Шкода, що це не про нас... Зате у стєпанова куртка класна, є чим пишатись перед іноземними представниками)))
  • Владислав Носковский
    С конца лета не будет необходимости вводить новые локдауны в Европе и США, - глава BioNTech - Цензор.НЕТ 6899
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