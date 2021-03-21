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Причина хулиганства под зданием ОПУ - отсутствие авторитета у власти. Офис боится отвечать за свои действия и бездействие - Бутусов

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Причина хулиганства под зданием ОПУ - отсутствие авторитета у власти. Офис боится отвечать за свои действия и бездействие - Бутусов
Фото: Олег Богачук
Разбитые окна в здании Офиса Президента Украины заменят, а вот настоящая причина хулиганства - отсутствие авторитета у власти, так и не устранена.

Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, информирует Цензор.НЕТ.

"Офис Ермака опозорить не сложно. Никто не выйдет в его поддержку по доброй воле. Офис не стал мобилизующим центром страны, не создал ценностей, которые общество захотело бы защищать. Офис боится отвечать перед демонстрантами за свои действия и бездействие, это центр заноса кэша и позвоночного права в нескольких кабинетах. Это правда. Но правда и в том, что здание на Банковой принадлежит народу Украины. Это народ будет платить за разбитые окна и сожженные таблички", - подчеркивает Бутусов.

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"И потому бить окна имеет смысл только если цель - зайти в здание и вышвырнуть оттуда предателей и коррупционеров. А бить окна при отсутствии чиновников в здании и при отсутствии полиции - это хулиганство. Но окна вставят и отмоют, а причина хулиганства - отсутствие авторитета у власти, судов, отсутствие воли что-либо изменить, не устранена. И это несравнимо опаснее для страны", - добавил он.

Кроме этого Бутусов подчеркивает, что разрисованные и разбитые окна выглядят уродливо, но именно так выглядит по-настоящему сама власть, которая избегает ответственности за решение сложных государственных проблем и гонится за легковесным пиаром и аплодисментами.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • Ned Stark
    Уже заплатили наперед...

    В бюджеті 2021 на президента і його офіс виділено 1,27 млрд. гривень! Це на 40% більше, ніж у 2020!
  • саша паламарчук
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    Причина хулиганства под зданием ОПУ - отсутствие авторитета у власти. Офис боится отвечать за свои действия и бездействие - Бутусов - Цензор.НЕТ 3190
  • Amber
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