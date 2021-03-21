Закон о коллаборационизме - важный инструмент в борьбе с пятой колонной внутри страны, - Билецкий
Об этом политик заявил в эфире программы "DROZDOV", информирует Цензор.НЕТ.
Билецкий объяснил, что законопроект о коллаборационистах, который был инициирован Нацкорпусом, и уже зарегистрирован в Верховной Раде, вводит статью о коллаборационизме в Уголовный кодекс Украины.
"Закон дает возможность бороться не только с персоналиями, но и их структурами, которые выполняют роль инструментов гибридной войны против Украины. Я уверяю, что то, что делалось в ZIK, 112, NewsOne, Страна.юа, - гарантировано подпадает под статью о коллаборационизме", - отметил Билецкий.
Он также добавил, что по экономическим статьям законопроекта, в частности, Тарас Козак, к которому применили санкции за поставки угля с ОРДЛО, автоматически попал бы под статью о коллаборационизме. Вместе с тем, отметил политик, под действие закона не попадет пожарный или медсестра, которые остались на оккупированных территориях.
Билецкий выразил уверенность в том, что в случае принятия закон будет важным инструментом в борьбе с пятой колонной внутри страны.
"Одно дело - безнаказанно брать у россиян деньги какой-то Стране.юа, для того чтобы лить дерьмо. С другой стороны - знать, что есть все шансы, что безнаказанно это делать не получится, и это закончится тюрьмой. Желающих будет гораздо меньше, чем сейчас", - сказал он.
По мнению Билецкого, в парламенте есть голоса для принятия законопроекта о коллаборационизме, главное, "чтобы он сейчас не лежал в комитете полгода, а максимально быстро прошел все согласования".
"Улица проконтролирует и будет активно намекать власти и всем патриотическим партиям, которые сейчас рвутся в бой с пятой колонной, что это необходимо сделать", - подытожил политик.