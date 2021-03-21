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Правоохранители проводят следственные действия у здания Офиса президента, - СМИ

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Утром 21 марта правоохранители проводят следственные действия у здания Офиса президента, где накануне 20 марта состоялась акция в поддержку осужденного Сергея Стерненко.

Участники акции разрисовали здание ОП краской, оставили на ней нецензурные надписи, а также повредили входную дверь. Об этом "Суспільному" сообщили представители полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Однако они отказались раскрывать любые детали относительно дальнейших действий по расследованию событий на Банковой. Сейчас у здания Офиса президента не ведутся работы по уборке территории.

Правоохранители проводят следственные действия у здания Офиса президента, - СМИ 01

Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергея Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины". 

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

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Автор: Ірина Дашківська

Топ комментарии

  • Джура
    Мусора ЗЕбільні, для вас головне - не вийти на самиїх себе.
  • саша паламарчук
    Знайомтесь, організатор мітигу-спектаклю біля опи за волю стерненка від зеленського з плясками, графіті, обсциканням дверей і салютом.

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    На ваш суд, ось, що я знайшла...
    Яке прикре співпадіння.

    Автор оголошення Евгений Солянык.

    Показові фото, які мітинги вони організовували

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  • Николай Нестор Нагорняк
    сли бы меня спросили: смывать- не смывать?
    Я бы посоветовал - ОСТАВИТЬ! Как каждодневное напоминание о бардаке в стране - всеобъемлющем и всепроникающим. Есть причины и есть следствие, есть причинно-сдедственные связи.
    Разве эти настенные надписи есть ПРИЧИНОЙ, которую можно смыть и все станет хорошо?
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