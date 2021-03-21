Правоохранители проводят следственные действия у здания Офиса президента, - СМИ
Участники акции разрисовали здание ОП краской, оставили на ней нецензурные надписи, а также повредили входную дверь. Об этом "Суспільному" сообщили представители полиции, информирует Цензор.НЕТ.
Однако они отказались раскрывать любые детали относительно дальнейших действий по расследованию событий на Банковой. Сейчас у здания Офиса президента не ведутся работы по уборке территории.
Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергея Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.