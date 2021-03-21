Предстоит большая работа. Необходимо проанализировать отношения с США и определиться, - вызванный в Москву посол РФ Антонов
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил "РИА Новости".
По его словам, в России планируют проанализировать состояние российско-американских отношений. Антонов отмметил, что российская сторона заинтересована в развитии российско-американских отношений "в той же степени, что американские коллеги".
"Предстоит большая работа. Необходимо проанализировать то состояние российско-американских отношений, в котором мы оказались. Неоднократно российская сторона подчеркивала, что мы заинтересованы в развитии российско-американских отношений в той же степени, что наши американские коллеги. Надо сейчас просто определиться", - сказал он.
Напомним, российская сторона вызвала Антонова после того, как президент США Джо Байден сделал ряд резонансных заявлений о России и ее руководстве. В частности, Байден уточнил, что считает Путина "убийцей".
В Кремле такие заявления назвали "очень плохими высказываниями".