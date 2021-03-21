Эпидзонирование Украины: Киевская область перешла в "красную" зону, в "оранжевой" - 12 областей, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на 21 марта сложная эпидемиологическая ситуация фиксируется в Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой и Киевской областях, а также в городе Киев.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Министерства зравоохранения Украины.
Так, в "красную" зону к Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областям добавилась еще и Киевская.
В "оранжевой" зоне карантина оказались 12 областей: Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.
Остальные регионы Украины - в "желтой" зоне.