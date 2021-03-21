Эпидзонирование Украины: Киевская область перешла в "красную" зону, в "оранжевой" - 12 областей, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 21 марта сложная эпидемиологическая ситуация фиксируется в Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой и Киевской областях, а также в городе Киев.