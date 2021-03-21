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Эпидзонирование Украины: Киевская область перешла в "красную" зону, в "оранжевой" - 12 областей, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

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Эпидзонирование Украины: Киевская область перешла в "красную" зону, в "оранжевой" - 12 областей, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 21 марта сложная эпидемиологическая ситуация фиксируется в Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой и Киевской областях, а также в городе Киев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Министерства зравоохранения Украины.

Так, в "красную" зону к Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областям добавилась еще и Киевская.

В "оранжевой" зоне карантина оказались 12 областей: Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.

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Остальные регионы Украины - в "желтой" зоне.

Эпидзонирование Украины: Киевская область перешла в красную зону, в оранжевой - 12 областей, - Минздрав 01

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Топ комментарии

  • Богдан Розновець 11562727
    ....накручувати БУДУТЬ до-поки НЕ вкрадуть СвЗемлю - а Ми їм до ......це НЕ " слуги.." - це ЗЛОЧИННА сіоністська БАНДА злодійського племені = ВКРАСТИ СвЗемлю України Знищити Українську націю Ліквідувати Україну ( часом прав С.Хмара )
  • вау
    Выходит по 32 человека в день каждая бригада а в ампуле 10 доз , то есть 3 ампулы...
    Кто знает сколько человек в мобильной бригаде по имунизации ????
    Епідзонування України: Київська область перейшла в "червону" зону, в "помаранчевій" - 12 областей, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4061
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    Эпидзонирование

    тільки в мене ці дві літери у цьому слові плутаються весь час?
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