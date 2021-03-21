За сутки в ВСУ зарегистрировано 104 новых случаев заболевания COVID-19, 23 человека госпитализированы
3942
По состоянию на 10.00 21 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2064 человека.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
Всего за время пандемии выздоровели 17 312 человек, летальных случаев 52.
На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 591 человек.
За минувшие сутки зарегистрировано 104 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 23 человека.
С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 11 827 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 1 742 военные медики.
За минувшие сутки вакцинировались от COVID-19 463 человека.