Украинского политзаключенного в РФ Коломийца поместили в ШИЗО на 10 суток

Осужденного в Крыму участника Евромайдана Андрея Коломийца российские тюремщики на 10 суток отправили в ШИЗО (штрафной изолятор).

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, ссылаясь на его жену Галину Залиханову (Коломиец), передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, Андрея решили поместить в штрафной изолятор из-за того, что он опоздал с работы в барак.

Напомним, украинец Андрей Коломиец с 15 мая 2015 года находится под стражей. 10 июня 2016 года "судья Киевского районного суда" Симферополя Михаил Белоусов приговорил участника Евромайдана к наказанию в виде 10 лет лишения свободы в колонии строго режима. Его обвинили в покушении на убийство двух бывших сотрудников подразделения МВД Украины "Беркут" во время событий на Майдане в Киеве, по нескольким статьям УК РФ: ст. 105 УК РФ – убийство двух и более лиц (незаконченное), ст. 228 – хранение наркотических средств, ст. 30 – покушение на преступление.

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В результате перенесенных пыток и частого нахождения в ШИЗО, состояние здоровья украинца ухудшилось: его часто мучают сильные головные боли, высокое давление, боли в желудке, псориаз, крошатся и выпадают зубы.