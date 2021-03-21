Четверо подростков госпитализированы после наркотической вечеринки на Ривненщине: один в коме

20 марта, на Ривненщине четверо несовершеннолетних госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии после употребления наркотических веществ во время совместной вечеринки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ривненский областной центр экстренной медицинской помощи.

"20 марта, на линию 103 (в 3:08, в 4:04 и в 4:19) поступило несколько идентичных вызовов. В медицинской помощи нуждались несовершеннолетние из с. Федоровка, Гощанского района (Ривненская область). Бригады Гощанской подстанции экстренной медицинской помощи прибыли по указанным адресам. У пациентов в возрасте 15-17 лет были одинаковые симптомы. Несовершеннолетние во время совместной вечеринки употребляли опасные для организма наркотические вещества (амфетамин и метадон)", - сказано в сообщении.

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После оказанной медицинской помощи работники скорой транспортировали троих пациентов в безсознательном состоянии в Гощанскую центральную районную больницу в реанимационное отделение. Четвертого привезли родители. Одного пациента медики подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Четвертый подросток в значительно лучшем состоянии, поскольку родители промыли ему желудок сразу как только заметили, что сыну плохо.

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Около 6 утра 20 марта двоих несовершеннолетних пациентов в тяжелом состоянии транспортировали в Ривненскую областную детскую больницу. Одному из них врачи ввели антидот. Появилась мышечная активность, однако он оставался в коме.

О происшествии сообщено в полицию.