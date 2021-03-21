На джанкойском аэродроме наших десантников ждала ловушка, - Турчинов о военной операции в 2014 году

Во время аннексии Крыма в 2014 году россияне подготовили ловушку для украинских десантников, которых планировали перебросить в АРК для сдерживания военной агрессии.

Об этом рассказал экс-глава Верховной Рады, и.о. президента Украины в 2014-м году Александр Турчинов в эфире телеканала "Эспрессо", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по данной десантной операции в северном Крыму существует много мифов, однако именно эта операция прекрасно демонстрирует состояние украинских Вооруженных Сил того времени.

"Несмотря на то, что все силы мы бросили на восток и на север, я все равно требовал от Генштаба чем-то помочь остаткам наших военных подразделений, находящихся в окружении в Крыму", - сказал Турчинов.

Он сообщил, что для этого была спланирована операция для перемещения десанта, который должен был закрепиться "или на севере Крыма, или взять под контроль один из аэродромов, чтобы создать безопасный воздушный коридор для переброски войск, которые бы усилили имеющийся на полуострове контингент". Для этого привлекли 79-ю бригаду, которая находилась ближе всего к АРК.

"Они смогли завести "аж" шесть бронетранспортеров. К админгранице с Крымом смогли доехать только 2 из них. Безусловно, командиры приняли решение не атаковать российские войска на 2-х БТРах", - сказал он.

Александр Турчинов отметил, что после этого рассматривалась возможность перебросить самолетами десантников в Крым, но все аэродромы уже находились под контролем России, кроме, по некоторой информации, Джанкойского.

"Для того, чтобы это проверить, десантники отправили старшего офицера, который под видом таксиста въехал в Крым и провел разведку ситуации. Очень хорошо, что это было сделано, потому что, во-первых, он увидел, что на перешейке происходит концентрация российских войск, и уже надо думать, как мы будем защищать Херсонскую и Николаевскую области", - сказал и.о. президента Украины в 2014 году.

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"Главное выяснилось, что Джанкойский аэродром полностью окружен российскими войсками, а командир военной комендатуры аэродрома передал уже всю инфраструктуру аэродрома россиянам", - добавил Турчинов.

"Это была готовая ловушка, в которой мы могли потерять, пожалуй, всех десантников, которых на тот момент могли собрать со всей Украине", - подчеркнул он.

В то же время Александр Турчинов подчеркнул, что любые рассказы о том, что в 2014 году якобы была дана команда развернуть самолеты с десантниками, которые направлялись освобождать Крым, является "пустой болтовней людей, не имеющих ответственности перед собственной страной".

По его словам, после оценки ситуации было принято решение перебросить десантников на ближайший к Крыму аэродром.

"Это было сделано очень своевременно, поскольку российские вертолеты уже отрабатывали высадку на материковой части Украины вблизи Крыма собственным десантом. Их интересовал захват центров энерго- и водоснабжения в Крым", - сказал он, резюмировав, что благодаря своевременной переброске украинского десанта в Херсонскую область, россиянам не удалось захватить эти стратегические позиции.

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