Украина будет иметь широкую поддержку в США, - Волкер о политике президентской администрации Байдена
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Вне зависимости от того, как будут складываться в ближайшее время отношения Москвы и Вашингтона, Украина будет иметь широкую поддержку в США.
Такое мнение бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер выразил в интервью журналу НВ, комментируя политику президентской администрации Джо Байдена в отношении России и Украины, передает Цензор.НЕТ.
Волкер заверил, что Украину поддерживают в США "и демократы, и республиканцы, Белый дом и Сенат, нынешняя администрация и предыдущая администрация".
"Внутри страны мы действительно имеем противостояние и политическую борьбу между партиями, и, к сожалению, Украина внезапно оказалась частью этого процесса. Слово "Украина" теперь употребляется еще и во внутриполитическом, не только во внешнеполитическом контексте. Но факт остается фактом: США все так же сильно поддерживают Украину и ее суверенитет", - добавил Волкер.