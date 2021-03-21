Задержан мужчина, совершивший развратные действия в отношении девочки на детской площадке в Киеве, - прокуратура

Столичные правоохранители задержали мужчину, который совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки в Святошинском районе Киева.

Так, в субботу, 20 марта, на спецлинию "102" позвонил местный житель, который сообщил, что на детской площадке по ул. Червонозаводской неизвестный мужчина демонстрировал свой половой орган девочке, катающейся на качелях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Подчеркивается, что злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался житель столицы, 1988 г.р., уроженец Республики Узбекистан. Сейчас задержанный уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 156 УК Украины и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Святошинской окружной прокуратуры города Киева. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

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