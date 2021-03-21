"Готовился перформанс, но битье окон, дымовые шашки - этого в планах не было", - организатор акции возле ОП Филимонов

Организаторы вчерашней акции протеста под Офисом президента в Киеве утверждают, что битья окон и использования дымовых шашек в планах не было, и называют акцию "мирной".

Об этом в комментарии hromadske рассказал лидер движения "Гонор" и организатор акции в поддержку Сергея Стерненко Сергей Филимонов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, президент Владимир Зеленский не реагировал на предыдущие протесты, в частности, на акцию 27 февраля, в которой приняли участие несколько тысяч человек. Последняя акция получила название "Если не слышишь - увидишь".

"Готовился перформанс, но битье окон, дымовые шашки - этого в планах не было. Впрочем, я не вижу необходимости сдерживать людей, потому что президент думает, что это какой-то мифический Порошенко, какие-то игры, мифические "соросята". Это была первая такая демонстративная акция, чтобы президент начал обращать внимание. Он должен видеть, что это настоящий гнев народа, и если он не будет реагировать - это очень плохо закончится", - отметил Филимонов.

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Также он добавил, что считает акцию под ОП мирной, поскольку никто не пострадал, кроме людей возле Печерского отделения полиции, где удерживали одного задержанного участника. Кроме того, Филимонов рассказал, что салют, который запускали участники, здание не повредил, а краску ставили на лестнице для всех желающих.

Также Филимонов отметил, что не поддерживает, но и не осуждает действия задержанного Владислава Сорда, которого подозревают в хулиганстве, а именно в разбивании стекла.

"Разбитое окно - это гораздо меньше вреда, чем для человека, незаконно сидящего в тюрьме, или от министра, который преследует активистов. Но этого парня останавливали, это видно на видео. Никто не заходил внутрь здания", - отметил организатор.

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Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В результате фракция "Слуга народа" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.

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