Обустройство дополнительных коек для инфицированных коронавирусом началось в больницах Львова

В воскресенье, 21 марта, во Львове начали обустраивать дополнительные койко-места для больных коронавирусом. К работам привлекли студентов Университета безопасности жизнедеятельности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.

COVID-отделения обустроят в одном из корпусов поликлиники на улице Мазепы и в 8-й больнице на улице Навроцкого.

"Студенты Университета безопасности жизнедеятельности сейчас помогают высвобождать корпус на улице Мазепы. Сегодня там начали первую очередь обустройства дополнительных койко-мест", - сказал Москаленко.

В поликлинике на Мазепы планируют обустроить 50 коек.

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