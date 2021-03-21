"Наступит день, когда проливным дождем "смоет" российских оккупантов из Крыма", - Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в День весеннего равноденствия Наврез (Новруз) Байрам 21 марта напомнил о притеснениях крымских татар и этнических украинцев в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"21 марта 2021 отмечается почитаемый у многих народов праздник - Наврез (Невруз, Новруз) Байрам - День весеннего равноденствия, который ассоциируется с началом нового года, обновления природы и начала новой жизни. Особое значение сохранения древних народных традиций, укрепление межкультурных отношений приобретает во время продолжающейся уже семь лет подряд оккупации Российской Федерацией Крыму, гонений, притеснений, которые несут крымские татары и этнические украинцы в аннексированном РФ Крыму за свое неповиновение агрессору и за то, что продолжают отстаивать территориальную целостность Украины, включая Крым", - написал Чубаров.

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Он продолжил: "И мы верим, что, как каждый год все вокруг обновляется и оживает и приходит на землю весна, предвестником которой для многих народов является Наврез (Невруз Новруз) Байрам, так же и наступит день, когда проливным дождем "смоет" российских оккупантов из Крыма, а на территории полуострова воцарится мир, спокойствие, по-весеннему надежда и уверенность в завтрашнем дне".

"От имени Меджлиса крымскотатарского народа и себя лично хочу сердечно поздравить всех, кто празднует этот весенний праздник - Наврез (Невруз Новруз) Байрам! Желаю всем Вам крепкого здоровья, мира и стабильности, процветания, семейного благополучия, успехов и исполнения желаний", - резюмировал Чубаров.

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