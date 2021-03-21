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С этого года все операции по пересадке печени или почек будут делать в Украине, - Степанов

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С этого года все операции по пересадке печени или почек будут делать в Украине, - Степанов
Ежегодно 5000 человек в Украине нуждаются в трансплантации органов. В течение 2021 года ни один украинец, который нуждается в пересадке печени или почки, не будет отправлен за границу - все эти операции будут проходить в Украине.

Об этом заявил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Я понимаю страхи людей, но они сразу исчезают, если пересадки органа требует близкий человек. Я хочу, чтобы украинцы поверили: трансплантация - это не о торговле органами, а о жизни. Мы должны избавиться от комплекса неполноценности, перестать говорить "у нас это невозможно". Ведь в нашей стране лучшие врачи, и мы выписываем законодательство так тщательно, чтобы никто и мысли не мог допустить о бизнесе на органах", - подчеркнул он.

По данным министра, за год принято и внесены изменения в 30 нормативных актов и законов, которые урегулируют сферу трасплантации.

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"Команда Министерства здравоохранения Украины постоянно прилагает усилия, чтобы увеличить финансирование трансплантационного направлении, чтобы украинские врачи перенимали лучший мировой опыт. В этом году мы вдвое увеличим количество трансплантаций, проведенных в Украине. В течение 2021 года ни один украинец, который нуждается в пересадке печени или почки, не будет отправлен за границу - все эти операции будут проходить в Украине", - уверен Степанов.

С этого года все операции по пересадке печени или почек будут делать в Украине, - Степанов 01

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Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • Порохобандерівець
    Продай нирку- заплати за доставку газу.
  • Игорь Камов
    За прошлый год уволилось 70 тыс врачей, а Степанов все чешет о своих героических достижениях.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    встречное предложение - а пусть все госчиновники-судьи-прокуроры-депутаны-министры и их семьи (на которых переписано майно) лечатся исключительно в Украине ...
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