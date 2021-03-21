Наемники РФ на Донбассе все чаще глушат беспилотники наблюдателей ОБСЕ, - украинская сторона СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников, о чем говорится в отчете СММ ОБСЕ от 20 марта № 65/2021.

Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Отмечается, что патрули миссии ОБСЕ продолжают фиксировать военную технику оккупантов в районе безопасности.

"Вблизи населенного пункта Желтое, неподалеку от Луганска, была зафиксирована бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-1. Мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ по всей Украине. Однако вооруженные формирования РФ часто препятствуют миссии СММ ОБСЕ. На блокпосту вооруженных формирований на окраине Донецка, 2 представителя вооруженных формирований задержали движение патруля Миссии на 35 минут", - говорится в сообщении.

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В последнее время враг чаще глушит беспилотники наблюдателей ОБСЕ. "Почти ежедневно Миссия фиксирует этот факт в своих ежедневных отчетах, что свидетельствует о попытке вооруженных формирований РФ дискредитировать работу СММ и помешать фиксации нарушений Минских договоренностей на временно оккупированных территориях. 19 марта, пролетая над районами Старомихайловки, что в 15 км к западу от Донецка, совершая 4 отдельных полета, БПЛА СММ малого радиуса действия каждый раз подвергался воздействию помех. В тот же день, пролетая над районами вблизи населенного пункта Молодежное на временно оккупированных территориях Луганской области, БПЛА СММ малого радиуса действия также испытал влияние помех сигнала вследствие глушения. А недалеко от населенного пункта Веселая Гора во время работы БПЛА малого радиуса действия, наблюдатели слышали 30 выстрелов из стрелкового оружия в направлении БПЛА. Команда Миссии вынуждена была заблаговременно прекратить работу и, приземлив БПЛА, покинула этот район", - сообщили в СЦКК.

Там отметили, что "вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители незаконных вооруженных формирований Российской Федерации продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности".

"Подчеркиваем, подразделения Вооруженных сил Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств", - подытоживается в сообщении.

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