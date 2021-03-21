Срок подачи документов для получения статуса безработного продлен до 30 дней, - директор Госцентра занятости Жовтяк

Эксперты из Центра занятости напомнили о нововведениях по получению выплат по безработице из-за карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

Директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк рассказала, что срок подачи документов продлен.

"Большое количество безработных, которые на протяжении последнего года обращались за помощью, в течение 10 дней должны прийти и подать документы. Конечно, это не удобно ни людям, ни сотрудникам службы. Поэтому изменение срока подачи до 30 дней позволит снизить эмоциональную нагрузку, связанную с выполнением требований законодательства", - сказала она.

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Начальник управления предоставления услуг населению Государственного центра занятости Инна Бондини рассказала об условиях получения статуса безработного.

"Раньше статус безработного предоставлялся на 8-й день, соответственно выплаты по безработице назначались также на 8-й день, при условии, если люди все эти 7 дней искали подходящую работу, если подходящей работы нет, то предоставлялся статус. На период карантина в день обращения лица ему предоставляется статус и назначается пособие по безработице, но это только на период карантина. Но это не означает, что человек перестает искать работу. И если вам предлагают подходящую работу, в соответствии со ст. 46, а вы дважды от нее отказываетесь, то в таком случае человек теряет право на регистрацию в центре занятости", - сказала она.