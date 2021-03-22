Участники акции под ОП планировали повредить здание и провоцировать полицию, поэтому было принято решение не ввязываться в драку, - Шевченко

"Благодаря выдержке, опыту и мудрости руководства МВД и Национальной полиции Украины удалось достичь эффективного результата" в случае с акцией в поддержку Сергея Стерненко под Офисом Президента 20 марта.

Начальник департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в Facebook прокомментировал "хулиганские выходки у ОПУ вечером 20 марта", информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что при всех президентах Украины доступ на улицу Банковую был закрыт. "Ее всегда охраняли как зеницу ока. Помню времена, когда простая телевизионная съемка там была невозможна. Открыв Банковую для свободного доступа всех пешеходов и протестующих, действующий президент вроде как показал, что ему нечего бояться, а с другой - добавил хлопот управлению госохраны и МВД", - отметил Шевченко.

Эффективность действий правоохранителей определяется "сугубо результатом", который достигается "не только имеющимися силами, спецсредствами, оружием, оперативным данным, но и интеллектом руководителей сил правопорядка".

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"Уникальный и, к сожалению, трагический опыт Майдана = Революции Достоинства, борьбы с российской агрессией, активное сотрудничество с европейскими партнерами все постмайданные годы выработали у руководства МВД и Нацполиции четкие, законные, цивилизованные методы действий на массовых акциях. Их парадигма проста - сначала думаем, потом действуем", - сообщил начальник департамента коммуникаций МВД.

По его словам, анализ публичной и оперативной информации 20 марта показал, участники акции не планируют захватывать здание, но, скорее всего, нанесут ему ущерб. "Поэтому был выбор: позволить им безобразничать или пресекать правонарушения полицейскими мерами принуждения, в том числе физической силой", - уведомил Шевченко.

"Оперативные сведения свидетельствовали: правонарушители, организаторы акции, ее открытые и теневые вдохновители хотят и стремятся к столкновениям с силами правопорядка. Их в районе ОПУ было достаточно (несколько тысяч), чтобы прекратить любой беспорядок. В таком случае неизбежно были бы пострадавшие как среди полиции (гвардии), так и среди участников акции. Большинство из них все же протестовали мирно, за что им большое спасибо. Первая и единственная попытка выдвижения группы полицейских к центральному входу ОПУ с целью прекратить надругательство (повреждение путем поджога) над государственными символами - массивной медной табличкой "Президент Украины" с гербом показало: правонарушители активно противодействуют, бросают в полицию пиротехнику, взрывчатые пакеты, готовы к драке и стремятся к ней. Провоцируют полицию на применение силы. С последующим непременным обвинением МВД в кровопролитии. Было принято мудрое решение - отодвинуть усиленную группу полицейских на расстояние, не ввязываться в драку и дать таки правонарушителям совершить запланированное. Чтобы были очевидны их намерения и цели", - пишет начальник департамента коммуникаций МВД.

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Он констатирует, что "таким образом правонарушители беспрепятственно совершили хулиганство, задокументировали сами себя несколько раз, будут привлечены к уголовной ответственности", а главное - "оттолкнули от себя немалое количество потенциальных сторонников".

"Конечно, такой дерзкий вандальный вред, нанесенный фасаду исторического здания на Банковой, не мог в страшном сне присниться ни одному из президентов, которые здесь когда-нибудь работали, но это минимально допустимый вред, по сравнению с потенциальным, который они хотели спровоцировать. Таким образом благодаря выдержке, опыту и мудрости руководства МВД и Национальной полиции Украины удалось достичь эффективного результата, присущего европейской правоохранительной традиции", - резюмирует Шевченко, подчеркивая, что тактика действий европейских правоохранительных органов "гораздо более жесткая".

В постскриптуме он соглашается, что "жизненно необходима" "качественная судебная реформа".

Напомним, акция "Не слышишь? Увидишь" на Банковой прошла 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко, находящегося в СИЗО Одессы. Участники разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад, жгли табличку "Президент Украины", бросали в сторону здания ОП зажженные файеры, взрывали петарды и запускали фейерверки.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр Холодный Яр.

В Офисе Президента заявили, что по предварительным экспертным оценкам, устранение повреждений здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 миллиона гривен.

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