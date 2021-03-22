Если на заседании ТКГ снова будут люди, осужденные в Украине за терроризм, делегация его опять покинет, - Гармаш

Украина настаивает на том, что не будет вести разговоры с террористами в переговорах по Донбассу.

Об этом рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в эфире программы "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Посмотрим, как поведет себя российская делегация и ее представители ОРДЛО на следующем заседании подгруппы и ТКГ. На последнем заседании это был основной вопрос. Мы практически 5 часов в разных режимах - в трехстороннем, потом в пятистороннем, потом в полном составе делегациями обсуждали вопрос невозможности участия людей, осужденных за терроризм, в переговорном процессе. Все будет зависеть от позиции России в первую очередь", - сказал он.

Россия осознанно провоцирует украинскую сторону, сказал Гармаш.

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"Россия знала, что мы вышли из-за стола переговоров, когда предупредили о том, что выйдем, если увидим людей, осужденных за терроризм. Россия об этом знала, и тем не менее на мониторе появился этот человек (осужденная Украиной за терроризм Майя Пирогова. - ред.). Поэтому встали и вышли. Здесь демарш, скорее, не с нашей стороны, а со стороны России, которая знала, но однако пошла на провокацию. Мы уже заявили, что на следующем заседании ТКГ будет та же линия украинской делегации. То есть, если люди, приговоренные украинским судом, будут снова на заседании, мы встанем и выйдем", - сказал он.

Напомним, на заседании 17 марта вопреки протестам Украины в онлайн-заседание пытались включить Майю Пирогову из так называемой "ДНР", которая в Украине осуждена за терроризм, после чего украинская делегация покинула заседание.

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