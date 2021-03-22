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Евросоюз пока не готов делиться вакцинами от COVID-19 с другими странами, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

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Евросоюз пока не готов делиться вакцинами от COVID-19 с другими странами, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен
Евросоюз не намерен делиться вакцинами от коронавируса с другими странами, пока не достигнет "лучшей ситуации с ее производством" для собственных нужд.

Как информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на DW, об этом заявила председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke, фрагменты которого обнародован в воскресенье, 21 марта.

"Есть определенное давление на страны-члены с тем, чтобы они получили вакцину для самих себя", - пояснила фон дер Ляйен. По словам руководительницы Еврокомиссии, хотя ЕС и имеет "дополнительный механизм", согласно которому сообщество будет поставлять вакцины от коронавируса в другие страны, однако этого пока не произойдет из-за нехватки вакцин для самого ЕС.

В то же время она указала на международную инициативу COVAX, которая преследует цель справедливого распределения вакцины среди всех стран, прежде всего бедных. По словам фон дер Ляйен, в рамках этого механизма 52 бедные страны уже получили 30 000 000 доз вакцины. Руководительница Еврокомиссии отметила, что она довольна тем, что этот механизм действует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен выдвинула ультиматум AstraZeneca и грозит запретить экспорт вакцин из-за срыва объемов поставок

Как сообщалось, также в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke руководитель Еврокомиссии предостерегла компании AstraZeneca о возможности введения запрета на экспорт из ЕС произведенной на европейских мощностях компании вакцины в случае дальнейших срывов контрактов на поставку.

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    «однако этого пока не произойдет из-за нехватки вакцин для самого ЕС»

    Коронавирус проверит на вшивость всех лидеров в мире.
    Раньше на вшивость проверяли лидеров войны. Черчиль , Де Голь , Тетчер и т д
    Но лидеры выродились - и появились во власти Саркози , Шрёдеры, Меркель , Обама, Зе
    Думаю общество , после карантина, будет внимательнее относиться к выбору
  • DEDALiu
    Конечно не закидают. Особенно,если преступные власти,(как у нас сосиалистические),всеми силами,саботажем (!),мешают вакцинации своего народа!
  • товарищ Маузер 2
    в Вы думали что нас закидают европейской вакциной? понятное дело что сначала думают о своём народе, а потом о чужом, в отличие от совковых (теперь российских) руководителей...
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