Перед поездкой в Китай Лавров призвал к отказу от доллара и западных платежных систем: Неумно наказывать РФ
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, интервью российского министра китайским СМИ было опубликовано на сайте МИД РФ.
"Вы видите, как США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики. Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару", - сказал Лавров.
Также российский министр призвал "отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем". Он пояснил, что жизнь заставляет Россию и Китай "выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех "причуд", которые демонстрируют наши западные партнеры".
"Наказывать на современной международной арене кого бы то ни было вообще неправильно, а пытаться подходить с таким аршином к России и КНР - это просто неумно", - сказал Лавров.
Глава МИД РФ 22 марта начинает зарубежную поездку в Азию. 22-25 марта Лавров посетит Китай и Южную Корею.
23 марта в городе Гуйлинь пройдут его переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.
24 марта в Сеуле Лавров примет участие в церемонии открытия Года взаимных обменов, а на следующий день проведет переговоры со своим южнокорейским коллегой Чон Ый Еном.