Сюмар об инициированном фракцией "СН" внеочередном заседании ВР по поводу раскрашенного ОП: "Это явный перебор... Рада - это не коллективный подоляк"
Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп "ЕС" Викторя Сюмар, передает Цензор.НЕТ.
"Есть такая штука, как перебор. Вот внеочередное заседание Рады на тему раскрашенного ОП - это явный перебор. Понимаю, как понравилась реакция соцсетей и захотелось "дожать тему". Но забыли одно: парламент - не коллективный подоляк.
Парламент был ключевым институтом для выхода из самых больших кризисов, которые переживала Украина: после Оранжевой революции; затем в 2014 году, когда государство и всю власть надо было перезапустить через несколько дней, и каждый день давать ответы по защите страны - законодательство относительно добровольцев, создание Нацгвардии, люстрация, новый оборонный бюджет, растаможка оружия и так много всего жизненно необходимого, трудно перечислить. И что даже не снилось "турборежима"", - написала она.
По мнению Сюмар, на сегодняшний день вызовы стали не намного меньше, среди них: "- Угроза полномасштабной агрессии никуда не делась: Россия в состоянии кризиса, Путин - убийца - и это признал западный мир, ему нечего терять и очень нужно отвлечь внимание от внутренних проблем. У нас сорван военный заказ.
- заявление "великого лидера" мы поставили под сомнение нормандский формат, что вызвало явное непонимание в Берлине и Париже, и ничего не предложили взамен. А это значит, что в случае серьезной эскалации, никто Путину не будет обрывать телефон и международная поддержка Украины окажется условной;
- На все это наложился скандал с вагнеровцами. А это значит, что без расследования - кто слил операцию россиянам, Запад не даст нам оружие. Потому что оно так же сразу окажется у русских;
- И главное - мы вошли в реальный коронавирусной кризис. Новые штаммы более заразны и провоцируют тяжелее течение болезни. Болеют уже по второму кругу. Вакцин крайне мало и как ее получить не понимают даже группы риска. 4 группы вакцинации на весь Киев подается как успех! Серьезно ???? Когда будут другие вакцины? Когда будет сто тысяч вакцинаций в день? (Великобритания делает более 800 000 в день). У нас страшными темпами растет уровень госпитализации и смертность. Условно говоря, 180 ковид-смертей в день - это авиакатастрофа каждый день! Таких потерь мы не видели даже во время войны. И надо делать все, чтобы уменьшить количество жертв ковида".
"Для этого следует собирать внеочередные заседания. Нам надо своя гвардия групп вакцинации и понятные графики. Нам крайне важно вакцинировать все группы риска. Нам критически важно получить вакцины.
Нам нужна международная поддержка против ослабленной и агрессивной России. Нам надо усиливать обороноспособность. И перезагружать суды, чтобы не было приговоров по семь лет за 300 грн убытков ...
И это гораздо важнее, чем росписи Офиса Президента с двумя разбитыми стеклами. Для внеочередного заседания - точно", - резюмировала нардеп.
Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергея Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В результате фракция "Слуга народа" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.