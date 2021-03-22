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Евросоюзу совершенно не нужна российская вакцина "Спутник V", - еврокомиссар Бретон

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Евросоюзу совершенно не нужна российская вакцина "Спутник V", - еврокомиссар Бретон
Евросоюзу не нужна российская вакцина от коронавируса "Спутник V". ЕС сможет добиться иммунитета на всем континенте до 14 июля, используя имеющееся европейское производство.

Об этом Reuters заявил европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Европейскую комиссию ранее критиковали за медленное внедрение вакцины.

"Нам совершенно не нужен "Спутник V", - сказал Бретон.

Он добавил, что у Евросоюза "явно есть возможность" доставить от 300 до 350 миллионов доз к концу июня.

"Поэтому к 14 июля у нас есть возможность достичь общеконтинентального иммунитета. Дозы есть, теперь люди должны принять вакцинацию, и у нас есть материально-техническое обеспечение", - сказал Бретон.

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Автор: Ірина Дашківська

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  • Zelya Vsyo
    Результат проникновения рептилоидов в скрепную парашную вакцинушку:
    Евросоюзу совершенно не нужна российская вакцина "Спутник V", - еврокомиссар Бретон - Цензор.НЕТ 7063
  • fedjka - fedjka
    у рашки такие мощности, что даже 10% своего стада не вакционировали, хоть плешывии обьявил что есть даже несколько вакцин.
  • Підлога Маккартні
    Евросоюзу совершенно не нужна российская вакцина "Спутник V", - еврокомиссар Бретон - Цензор.НЕТ 9728
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