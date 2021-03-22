За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса лишь 2 715 человек, всего - 111 025, - Минздрав

За минувшие сутки, 21 марта, в Украине вакцинировали от коронавируса 2 715 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным МОЗ, все привитые вчера получили первую дозу препарата Oxford-AstraZeneca индийского производства.

С начала кампании по вакцинации в Украине привиты от коронавируса 111 025 человек. Отмечается, что 1 человек получил две дозы вакцины, остальные по одной.

Лидером по количеству вакцинированных за последние сутки является Донецкая область (770 прививок), Житомирская (310 вакцинированных за сутки), Киевская (270), Луганская (210) и Днепропетровская (190) области.

В свою очередь в Киеве, а также во Львовской, Хмельницкой и Кировоградской областях за сутки не сделали ни одной прививки

Отметим, что за 20 марта 2021 года 3968 человек были привиты от COVID-19 в Украине, в то время как за сутки 19 марта прививки получили 11 628 человек.

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