Вакцинация семейных врачей от COVID-19 стартует на этой неделе, - Степанов

С 22 марта начинается вакцинация семейных врачей. После прибытия новых вакцин к ней присоединятся также работники социальной сферы и люди от 80 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов. "С 22 марта начинается очередное звено второго этапа вакцинации: к организации прививок, кроме мобильных бригад, добавляются стационарные пункты в количестве 565 единиц", - отметил глава Минздрава. По словам министра, иммунизация семейных врачей - это следующий шагом второго этапа вакцинации. "С прибытием новых вакцин к ним присоединятся работники социальной сферы и системы общественного здоровья, люди от 80 лет", - добавил Степанов. Также читайте: Ежедневно на Львовщине госпитализируют 250-300 пациентов с COVID-19. Нам критически не хватает врачей, - Садовый

Автор: Богдан Русінко