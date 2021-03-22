Метро на Троещину можно запустить до 2024 года, - Минфин

До 2024 года в Киеве есть возможность запустить первый участок метро в микрорайон Троещина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "ДОМ" сообщил заместитель министра финансов Александр Кава.

"Раньше главным препятствием для строительства моста на Троещину было отсутствие моста, Подольско-Воскресенского мостового перехода. Сейчас строительство основной части моста уже почти закончено. Теперь городские власти имеют возможность начинать строить левобережные и правобережные подходы к этому мосту", - сказал Кава.

Он отметил, что в конструкции моста уже построены три станции метро:



- "Судостроительная" на Рыбальском полуострове

- станция "Труханов остров" на одноимённом острове;

- станция "Залив Десенка".

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Первый пусковой участок предполагает еще одну станцию на левом берегу - станцию "Радужная". И еще две станции на правом берегу:



- станция "Подольская" с пересадкой на ныне действующую станцию имени Тарас Шевченко;

- станцию "Глубочицкая" либо по второму варианту "Татарская" с пересадкой на станцию метро "Лукьяновская".

Кава подчеркнул, что как заместитель министра финансов готов помочь киевским властям привлечь финансирование Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, "мы уже предварительно вели переговоры с заместителями Виталия Кличко".

"Если городские власти сработают, Минфин им поможет в этом. Думаю, что до 2024 года есть все шансы запустить первый пусковой участок… Сейчас это не фантастика, если городские власти действительно будут прилагать усилия", - подытожил замминистра.

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