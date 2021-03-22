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AstraZeneca заявила о 100%-ной эффективности ее вакцины в предотвращении тяжелых форм коронавируса

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AstraZeneca заявила о 100%-ной эффективности ее вакцины в предотвращении тяжелых форм коронавируса
Исследования вакцины AstraZeneca, проведенные в США, Чили и Перу, показали ее эффективность в предотвращении 100% случаев тяжелого течения заболевания. Ее эффективность в предотвращении коронавируса оценивают в 79%.

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Третья фаза исследования, проведенного компанией AstraZeneca в США, продемонстрировала статистически значимую эффективность вакцины - 79% - при профилактике симптоматического COVID-19 и 100% эффективность при профилактике тяжелого заболевания и госпитализации", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, сообщается, что в исследовании приняли участие 32 449 человек. Эффективность вакцины была одинаковой для разных возрастов, сообщили в компании.

"Примечательно, что у участников в возрасте 65 лет и старше эффективность вакцины составляла 80%", - отметили в пресс-службе.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • Иван Стариков
    в Индии такая фармацевтика, что Украина нервно курит в коридоре. Там делают 65 процентов всех вакцин в мире. А тебе конечно подойдёт Спутник
  • Олег Куницин
    Прошу заметить что это касается вакцины АстраЗенека, а не Ковишилд. Ковишилд это дженерик сделанный по лицензии АстраЗенека в третьесортной стране для третьесортных стран и он по естественным причинам менее эффективный и более опасный побочными действиями.
  • Антип61
    Чилі проводить вакцинацію, а от Танзанія - ні. Там їхній предидент нещодавно ласти від ковіду склеїв. Той, що корчив з себе неабиякого вченого, доводячи, що ПЛР тести від ковіду то обман. А от вірус обманути не вдалося.
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