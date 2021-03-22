За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 20 человек, выздоровели - 492, выявили 349 новых случаев, - Кличко. КАРТА
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За прошедшие сутки в Киеве выявили 349 новых случаев заболевания COVID-19 (в общем 152 986).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.
Так, за сутки заболели: 199 женщин в возрасте от 19 до 90 лет, 131 человек в возрасте от 18 до 83 лет, 12 девочек от 5 до 17 лет и 7 мальчиков от 5 до 17 лет.
Также зафиксировано 20 летальных случаев от вируса (всего 3082)
За сутки госпитализированы 42 пациента. 492 жителя Киева преодолели коронавирус (всего 101944).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (119), Шевченковском (50) и в Оболонском (41) районах.